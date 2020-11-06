حافظ أسرار قناة السويس وأول شهدائها.. حكاية شوقي خلاف بطل معركة السويس

سطر " شوقي خلاف" شهيد الواجب وحافظ أسرار قناة السويس اسمه بحروف من نور كأول شهيد للقناة ، وظل اسمه خالدًا رغم رحيل جسده عن عالمنا خلال "معركة السويس" لتحيا روحه عند بارئها منذ ذلك الوقت آمنة مطمئنة.









كان الصاغ شوقي خلاف قائد سرية الألغام والمفرقعات بسلاح المهندسين على موعد مع القدر ليلعب دورًا هامًا في تاريخ القناة باعتباره أحد رجال تأميم القناة في السادس والعشرين من يوليو عام 1956 ضمن المجموعة المُكلفة بالسيطرة على منشآت الهيئة الرئيسية ببورسعيد.





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لم تلبث وتيرة الأحداث لتقف عند تأميم القناة بل تصاعدت التحديات بإعلان العدوان الثلاثي الغاشم على منطقة القناة في 29 أكتوبر عام 1956.





كان على "خلاف" تنفيذ التعليمات التي كُلف بها في صباح يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 1956 ومفادها التوجه إلى بورسعيد لإحضار مستندات هامة خاصة بهيئة القناة، وبعد أداء مهمته بنجاح وفي طريق العودة إلى القاهرة، تعرض للهجوم في سيارته الخاصة يوم الإثنين الموافق ه نوفمبر لعام 1956 أثناء مغادرته لبورسعيد.





تخليدا لذكراه أطلقت هيئة قناة السويس اسم الشهيد الراحل على المركز الطبي التابع لها بمحافظة الإسماعيلية، فيما خلدت القوات المسلحة ذكراه بإطلاق اسمه على أحد معسكراتها في الإسماعيلية تقديرًا لتضحياته الجليلة.