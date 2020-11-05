زوج كيم كارداشيان يحصل على 60 ألف صوت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

أفادت قناة " الحدث العربية" في تقرير لها، أن مغني الراب كاني ويست يحضر نفسه لخوض السباق الانتخابي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 2024.





وأوضح التقرير أن مغني الراب يبلغ من العمر 43 عاما وأثار السخرية والاستغراب بعدما أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 .





وأشار التقرير إلى أن كاني ويست حصل على 60 ألف صوت فقط، وصوت ويست لنفسه في ولاية وايومينغ وأكد أنه لا يثق إلا بنفسه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.





ونشر ويست سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي عليها أوراق تصويت مكتوب عليها اسمه.





وأوضح التقرير أن زوجته كيم كارداشيان دعت للتعاطف مع زوجها في السباق الانتخابي لرئاسة أمريكا.



