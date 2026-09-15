برلمانية: العلاقات المصرية السعودية نموذج فريد للتكامل الإقليمي المستدام

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا فريدًا للتكامل الإقليمي المستدام، خاصة وأنها علاقات بين قوتين كبيرتين في المنطقة والشرق الأوسط، وتعاون يتجاوز الأشكال التقليدية ويرتقي إلى مستوى الشراكة القائمة على إرادة سياسية صلبة ورؤى مستقبلية طموحة، تستند إلى روابط أخوية تاريخية ومصالح مشتركة عمقتها المواقف الموحدة تجاه التحديات الإقليمية.

العلاقات المصرية السعودية

وأوضحت الصبان في بيان لها اليوم، أن التعاون المصري السعودي في القطاع الاقتصادي يعكس نموًا متصاعدًا، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين مستويات قياسية، ما يعكس مرونة الهيكل التجاري وقدرة الاقتصادين على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر والمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية تمثل رافدًا أساسيا لخطة التنمية الوطنية وخلق فرص العمل.

وشددت عضو مجلس النواب على أن التنسيق السياسي بين القاهرة والرياض يشكل صمام أمان حقيقي للمنطقة، حيث تمنح وحدة الرؤى بين البلدين العالم العربي قدرة أكبر على مواجهة التحديات المتصاعدة وصياغة مواقف موحدة تجاه الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط عبر ثقل سياسي واستراتيجي لكلا البلدني يمكنهما من قيادة جهود عربية أكثر فاعلية في احتواء الصراعات ودعم التسويات السياسية التي تحفظ استقرار الدول.

ولفتت إلى أن الأثر الاجتماعي والثقافي للعلاقات المصرية السعودية لا يقل أهمية، حيث تسهم التبادلات التعليمية والأكاديمية والمنح الدراسية والتعاون في مجالات الإعلام والفنون في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، مؤكدة أن الجاليات المصرية في السعودية والجاليات السعودية في مصر تمثل جسرًا حيويًا للتواصل الإنساني وتبادل الخبرات، ما يعمق أواصر القربى والتآخي بين البلدين.

وشددت الصبان على أن موقف مصر والسعودية المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية يمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي، موضحة أن التنسيق الثنائي بين البلدين يسهم في صد مخططات العبث بالمنطقة ودعم حقوق الشعوب العربية، ويحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين نحو الرخاء والاستقرار .