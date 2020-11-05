عدم نزاهة الانتخابات.. حملة ترامب: متوفون احتسبت أصواتهم

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم لم يتمكنوا من مراقبة توقيع الأصوات التي أدلي بها عبر البريد.





وأضافت الحملة في مؤتمر صحفي في لاس فيجاس بولاية نيفادا، أن هناك مخالفات مورست أثناء التصويت، وبعض المتوفين جرى احتساب أصواتهم.





وأشارت إلى أن هناك أشخاصا حرموا من التصويت لأن آخرين صوتوا بدلًا منهم، لافتة إلى أنه تم رفع دعاوى أمام القضاء للبت في شكاوى الناخبين والتحقق من الأصوات.





وشككت الحملة في نزاهة الانتخابات الامريكية 2020، قائلة إنه من غير المقبول في البلاد أن يكون هناك تصويت غير حقيقي.





وطالبت الحملة بالتدقيق في احتساب صوت كل ناخب بشفافية ونزاهة وضمان إتاحة الرقابة على عملية التصويت للجميع، مؤكدة أن المخالفات التي تجري في نيفادا تحدث في كل الولايات.





وكانت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلنت في وقت سابق، حصولها على أمر قضائي يسمح لها بمراقبة عملية الفرز في بنسلفانيا.



