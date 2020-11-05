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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:06 م
اجتماع الرئيس اليوم
اجتماع الرئيس اليوم
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محمد عبد المنعم
 اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،و محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد. 

ووجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية واقامة مناطق لوجستية وذلك في ضوء مقومات النجاح النسبية التي تتسم بها المحافظة وفي اطار الاولوية المتقدمة التي يحظي بها القطاع الزراعي في الاستراتيجية التنموية للدولة.

كما وجه السيد الرئيس بالسعي من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.

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