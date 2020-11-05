لمكافحة الفساد.. الاتحاد الأفريقي: 25 دولة نفذت إصلاحات محلية

عقد المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي، الحوار الأفريقي لمكافحة الفساد وذلك بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والوكالات الوطنية لمكافحة الفساد والسلطات القضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك المواطنون.









ركز الحوار الأفريقي لمكافحة الفساد لعام 2020 على " محاربة الفساد من خلال أنظمة قضائية فعالة "، لتحديد التحديات والقيود الموجودة في سلسلة مكافحة الفساد و التوصية بطرق فعالة لتعاون أقوى، كما قدم الحوار مقترحات يجب على الأنظمة القضائية والحكومات تنفيذها للتصدي بفعالية لآفة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.









وأوضحت توصيات الحوار الأفريقي الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على سياسات عدم التسامح مطلقًا مع الفساد في هياكل الحوكمة بما في ذلك تعيين موظفين خبراء، و رفع الحصانة من أحكام الملاحقة القضائية لغرس النزاهة والمساءلة والشفافية في القطاعين العام والخاص، وحماية المبلغين عن المخالفات واستخدام التكنولوجيا في تسريع تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، والإبلاغ عن الجرائم ، وتسليم الأشخاص المخالفين لقانون مكافحة الفساد وعمليات إدارة القضايا.









كما أكد الاجتماع على ضرورة قيام المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي المعني بالفساد بتعميم تبادل الخبرات والتعلم الشامل متعدد الوكالات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في الاستراتيجيات التي تهدف إلى مكافحة الفساد والقضاء عليه في نهاية المطاف في القارة الأفريقية.









كما تمj دعوة المجلس للتصديق العالمي على الاتفاقية ودوره في مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي صدقت على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته لتطوير استراتيجيات وأدوات لدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية، حيث صدقت 44 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية الاتحاد الأفريقي، التزمت 25 دولة أخرى بتنفيذ إصلاحات محلية لتعزيز تدابير مكافحة الفساد.









كما أقر الحوار الجهات الفاعلة غير الحكومية كحلقة وصل أساسية في مكافحة الفساد بكفاءة وفعالية في أفريقيا ، وحشدت الجهود لتعزيز إطار التشاور وتبادل المعلومات ووضع استراتيجيات عمل مشتركة مع منظمات المجتمع المدني. فيما حدد الاجتماع الحاجة إلى تطوير شبكات وطنية لمكافحة الفساد لتسهيل المشاركة النشطة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية للعمل عن كثب مع المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة الفساد في البلدان الأفريقية.









كما قدم الحوار منصة للمشاركة والتفكير في التحديات الحالية المتعلقة بالشفافية والمساءلة في الاستجابة لوباء COVID-19 ، مما أتاح سبل الاحتيال وإساءة استخدام الموارد في تجاهل صارخ لتدابير المساءلة في إدارة الأموال المخصصة الوقاية من الجائحة واحتوائها.









وتداول المشاركون وقدموا توصيات بشأن السياسات المتعلقة بالإجراءات العملية التي تعالج التحديات القائمة والناشئة ودور أنظمة العدالة الوطنية في تعزيز أجندة مكافحة الفساد.









وأكد الاجتماع الحاجة إلى التعاون بين الوكالات ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في كشف الفساد ومكافحته. كما دعت إلى إنشاء نظام مشتريات قوي من خلال فرض تسجيل صارم وإنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات في أوقات الأزمات الصحية و الأوبئة مثل فيروس كورونا.







