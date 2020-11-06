افحص نفسك .. 6 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بمرض السكر

مرض السكري هو مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى، لكن الخبر السار هو أنه يمكن إدارة الحالة عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة وتناول الأدوية بانتظام.





زعم بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أيضًا أنهم عكسوا حالتهم عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.





يمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الجلد، عندما يؤثر مرض السكري على بشرتك، فهذا دليل على أنك مصاب بداء السكري غير المشخص أو أن علاجك الحالي بحاجة إلى تعديل.

فيما يلي 6 تغييرات جلدية تشير إلى أنك بحاجة إلى فحص نسبة السكر في الدم.





1- بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون على الجلد

تسمى حالة الجلد النخرية الشحمية وتبدأ على شكل نتوء صلب يشبه البثور، مع تقدمه ، تتحول هذه النتوءات إلى بقع من الجلد الصلب والمتورم، يمكن أن تكون البقع حمراء أو صفراء أو بنية اللون. يبدو الجلد المحيط بالرقعة لامعًا ويمكنك رؤية الأوعية الدموية ويمكن أن تشعر بالحكة والألم.



2- بقع جلدية داكنة

بقعة داكنة أو شريط من الجلد المخملي إذا شوهد على رقبتك. يمكن أن يشير الإبط أو الفخذ أو أي مكان آخر إلى أن لديك الكثير من الأنسولين في دمك، هذه البقع هي علامة على مقدمات السكري، الاسم الطبي لهذه الحالة هو nigricans الأقنثة.





3- البثور

على الرغم من أنه ليس شائعًا جدًا ، في بعض الحالات، إلا أن يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري رؤية ظهور بثور على جلدهم، قد ترى بثورًا كبيرة أو مجموعة من البثور أو كليهما، تظهر هذه البثور عادة على اليد والقدمين والساقين والساعدين وتبدو مثل البثور التي تظهر بعد الحروق الخطيرة.



4- الجروح الصعبة

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، يمكن لضعف الدورة الدموية والأعصاب التالفة أن تجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح، هذا ينطبق بشكل خاص على القدمين، تسمى هذه الجروح المفتوحة بقرح السكري.



5- جفاف الجلد

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من جفاف وحكة في الجلد، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري إلى جفاف وحكة الجلد.

6- بقع صفراء حول العين