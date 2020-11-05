بيت الفنون يواصل تقديم برنامج السيرك القومي في العجوزة

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم حفلات السيرك القومى بمقره بالعجوزة، ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.





ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، برنامج شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة، ولمدة ساعتين يستمتع جمهور وعشاق فن السيرك، بأكثر من ١٣ فقرة فنية خلال شهر نوفمبر الجارى، من أشهر وأخطر فقرات فنون السيرك.





ويتضمن البرنامج فقرة "المشي علي السلك المتحرك للفنان عادل حمزة، والدودة الشقية للفنان علاء أحمد، البسكليت للفنان سيد أسامة ياسين، البامبوك للفنان علاء راشد، الديابلو للفنان محمد فؤاد، التوازن علي الكرة للفنان أكرم مجدي، المهرج للفنانين رامى ومروان عاكف، الطوق الهوائي للفنانين ياسمين وهايدي ".



