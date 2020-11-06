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بين الناس

خوفا من العدوى بالأمراض.. أهالي مدينة قوص يطالبون بنقل مقلب القمامة العشوائي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حسنى عبدالعزيز، من أهالى  مدينة قوص محافظة قنا، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، نقل مكان مقلب قمامة فى مدخل المدينة.

ويقول فى رسالته : أن المقلب يحوى  أكوام من القمامة والتى تعمل على نشر الحشرات الضارة، ومنها الذباب والناموس  والتى تزعج السكان، فضلا عن إمكانية نقلها العدوى والفيروسات. 

وأضاف: أن سكان المنطقة خاطبوا كثيرا المسؤولين أملا لتغيير مكان مقلب القمامة لمكان آخر خارج المدينة أو تسويره وعزله، لكن للأسف دون استجابة، مناشد المسؤولين سرعة نقل المقلب لمكان خارج المدينة حفاظا علي أرواح المواطنين وللحفاظ على المظهر العام.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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