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اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
الصحة تقدم 9 نصائح
الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر
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حياة عبد العزيز
قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة لمرضى السكر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتمثلت نصائح الصحة فيما يلي :

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1- إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده، فجيب التواصل الدائم مع الأهل والأصدقاء.

2-الجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على فيتامين د.

3- تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات.

4- ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

5- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.

6- الحفاظ على وجود فائض من علاج السكري وخاصة الأنسولين.

7- تجنب لمس الأنف أو الفم أو العين بأيدي غير نظيفة.

8- ارتداء الكمامة وتحديدًا في الأماكن المزدحمة.

9- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.

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