اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر

قدمت وزارة الصحة والسكان ، نصائح مهمة لمرضى السكر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وتمثلت نصائح الصحة فيما يلي :





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1- إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده، فجيب التواصل الدائم مع الأهل والأصدقاء.





2-الجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على فيتامين د.





3- تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات.





4- ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.





5- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.





6- الحفاظ على وجود فائض من علاج السكري وخاصة الأنسولين.





7- تجنب لمس الأنف أو الفم أو العين بأيدي غير نظيفة.





8- ارتداء الكمامة وتحديدًا في الأماكن المزدحمة.





9- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.



