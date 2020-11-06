اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة لمرضى السكر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتمثلت نصائح الصحة فيما يلي :
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1- إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده، فجيب التواصل الدائم مع الأهل والأصدقاء.
2-الجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على فيتامين د.
3- تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات.
4- ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.
5- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.
6- الحفاظ على وجود فائض من علاج السكري وخاصة الأنسولين.
7- تجنب لمس الأنف أو الفم أو العين بأيدي غير نظيفة.
8- ارتداء الكمامة وتحديدًا في الأماكن المزدحمة.
9- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.