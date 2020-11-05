نجل ترامب ينقلب على الحزب الجمهوري

تساءل اريك ترامب، نجل الرئيس الامريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، عن وجود الحزب الجمهوري في الموقف الحالي.





وكتب اريك ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أين الحزب الجمهوري، ناخبينا لن ينسوا ابدا".





وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم على منافسه الديمقراطي في الرئاسة جو بايدن بـ 12,764 صوتا، بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا.





ولا تزال اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا تفرز حوالي 47 ألف بطاقة اقتراع.





ويحتاج بايدن إلى نحو 30 ألف صوت للفوز في الولاية، حيث ستكون النتيجة الأكثر حسما بغض النظر عمن سيأخذها.





وأكدت اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا، أن بعض المقاطعات لا تزال تفرز الأصوات.





ولفتت إلى أن الأمور التكنولوجية أحيانا معقدة، كما واجهوا بعض المشاكل التقنية بسبب ذلك.