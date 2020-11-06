حبس عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة السلام أول شرق القاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمان واعداد تقرير مفصل عن الوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطلَين " لهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية .





وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب عدد ٣ جرائم سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.