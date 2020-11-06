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سيارات

حملة استدعاء تنفذها نيسان لسياراتها في مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت نيسان إيجيبت عن استمرار حملات الشركة الخاصة، وذلك باستبدال الواسائد الهوائية الخاصة بسياراتها في مصر ، مؤكدة أنها تحرص على سلامة المستخدمين على الطريق واستجابة لحملة استبدال وسائل الأمان لشركة تاكاتا العالمية، والتي قد تسبب أضرار واصابات خطيرة تلتزم الشركة بلك الإجرات اللازمة لاستبدال الوسائد الهوائية.

وأكدت الشركة أنه سيتم استبدال الوسائد الهوائية دون أي تكلفة بالإضافة إلى الحصول على زيت وفلتر هدية.

واستطاعت شركة  نيسان اليابانية أن تحافظ على سرية طراز بانفايندر الجديدة، بشكل جيد إذ لم تتمكن  العدسات التقاط صور تجسسية لها سوى في مناسبتين فقط ولكن ذلك لم يمنع ظهور تصميم تخيلي لها. 

استطاع مصمم محترف أن يضع تصميما تخيليا لسيارة نيسان بانفايندر الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات suv.

كما تظهر الصور تصميم مقدمة مختلف عن الموديل الحالي لبانفايندر ، وأصبح الشبك الامامي للسيارة على شكل حرف u بدلا من الشكل السابق الذي كان على شكل حرف v فيما تظهر المصابيح الامامية أقرب للغة تصميم علامة جينيسيس.

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