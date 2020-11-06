أحمد هيكل: الإصلاح الاقتصادي المصري كان ضروريا وناجحا بامتياز

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان ضروريًا وناجحًا بامتياز، معقبًا: «لولا البرنامج لكنا نواجه أزمة لا قبل لنا بها»؛ مشيرا الى أن البرنامج ضغط على الناس في بعض نواحيه، لكنه كان «طوق النجاة» الذي أنقذ الدولة من مأزق شديد.





وأضاف هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، : «هناك أشياء كثيرة نفذت بطريقة صحيحة وتعود على الدولة بصورة إيجابية، مثل: تعويم الجنيه المصري، البنية الأساسية التي وضعت في الطرق والكباري، المترو، توصيل الغاز للمنازل والبرامج، أزمات المنتجات البترولية، وفيرس سي».





واستطرد: «فيه حاجة مهمة جدا بتحصل في مصر ولازم الناس تكون متنبهة، فيه فاتورة بتتدفع، لكن كل واحد النهاردة يقدر يشاور على حاجة ويقول أنا فلوسي أهي»، مشيرًا إلى أهمية شعور المواطنين بالمشروعات الحقيقية التي تخدمهم.





وضرب المثل بعدد من البرامج، مثل: شبكة الضمان الاجتماعي من تكافل وكرامة والبطاقات التموينية، التي تحمي شريحة كبيرة من الناس، مرددًا: «هناك عبئًا لكنه أحدث نتائج إيجابية».





وقال رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن الحكومة تقوم بجهد «هائل» في تشجيع الاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.





وأضاف، أن الحكومة حتى في ظل كورونا استطاعت أن تنجو رغم سوء الأوضاع في العالم أجمع، ذاكرًا أن الأزمة مستمرة حتى اكتشاف لقاح للفيروس.





وذكر أن الأمر سيستغرق وقتًا ليس بالقليل حتى بعد اكتشاف اللقاح، لفض آثار الأزمة، مشيرًا إلى استدانة الحكومات وفقدان بعض العملات لأجزاء من قيمتها.





وأوضح أن أزمة كورونا سببت مشكلة كبيرة جدًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى احتمالية فشله في الانتخابات الجارية، فضلًا عن أن نجاح نظيره الديمقراطي جو بايد، سيحدث تغيرات في العالم أجمع.





وتابع: «إذا أجريت الانتخابات قبل كورونا كان أغلب الظن يذهب إلى نجاح ترامب، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي ومعدل النمو كانا يسيران بمعدلات جيدة، إضافة إلى انخفاض البطالة، قبل أن تعصف كورونا بأمريكا».