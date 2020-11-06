تقارير روسية .. علاقة روسيا بالشرق الأوسط محورية وذات أهمية

يعتقد الخبراء أن روسيا هي الضامن لأمن الشرق الأوسط، في وقت سابق ، وذلك كان واضحا في تعاون ممثلى وزارة الدفاع الروسية بشكل كبير مع مصر، حيث تم عقد اتفاقيات دفاعية قوية بين البلدين.





وبحسب تقارير روسية، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في السابق أن روسيا عازمة على مواصلة التعاون العسكري مع مصر في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأشارت التقارير إلى أن المهمة ذات الأولوية للتعاون العسكري والفني العسكري بين موسكو والقاهرة هي زيادة القدرة الدفاعية لمصر، واتفق الطرفان على ذلك خلال اجتماع لممثلي وزارة الدفاع الروسية مع الرئيس المصري الذي عُقد في نوفمبر عام 2019.





ووفقًا للتقارير الروسية يرى مراقبون أن سوريا أيضًا مثالًا صارخًا على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل روسيا ، حيث تم صد الجماعات الإرهابية التي حاولت السيطرة على البلاد بأكملها بفضل الإجراءات الروسية فقط، وكذلك في ليبيا .





وفي هذا الصدد يقول الباحث في الشأن الروسي، محمود حامد، أن الجانب الروسي هو الذي نظم المفاوضات ، أولًا في برلين ، ثم في موسكو ، والتي حضرها ممثلو حكومة الوفاق الوطني وممثلون عن الحكومة المؤقتة.





واضاف أنه مع ذلك ، الآن ، عندما يكون موضوع استعادة ليبيا على جدول الأعمال في وقت مبكر وإحلال السلام هناك بين حكومة الغرب والشرق ، فإن روسيا غير فعالة.





وارجع الباحث ذلك إلى الخلاف بين الكتلة الليبرالية التي تصر على الحياد التام والكتلة الوطنية المنفتحة على التعاون مع الدول الأخرى.





وأوضح حامد أنه إذا غادرت روسيا ليبيا الآن ، فسيكون ذلك بمثابة فشل كبير لسياسة الكتلة الليبرالية ، حيث يوجد خطر من أن كل العمل الذي تم إنجازه في وقت سابق سيكون بلا جدوى، ولن تتمكن هذه الكتلة بعد الآن من تحقيق الأهداف التي أرادت الوصول إليها ، حيث ليس لها أي تأثير دبلوماسي على الأشخاص الذين يعملون حاليًا في ليبيا، مما سيكون فشلًا ذريعًا لعملية تسوية الأزمة الليبية.





ويشير إلى أن الكتلة الليبرالية أثرت بالفعل على العلاقات بين مصر وروسيا ، حيث انخفضت نقاط الاتصال بينهما ، خاصة في مجال حل الأزمة الليبية.





ويتابع ان هذا المعسكر السياسي ، الذي يقع بشكل أساسي في وزارة الخارجية الروسية ، يروج لفكرة الحياد وعدم التدخل في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويقول الخبراء إن سياسة الحياد ضارة ليس فقط لروسيا ، ولكن أيضًا للشرق الأوسط ، الذي يحتاج إلى دعم وتعاون من قبل الجانب الروسي. في الواقع ، بالنسبة لروسيا ، وكذلك بالنسبة للبلدان الأخرى ، فإن الأولوية الأساسية هي محاربة الجماعات الإرهابية ، التي بدأت بالانتشار بشكل كبير وفعال.