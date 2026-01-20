قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تمثل مدينة العاصمة الطبية أحد أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار رؤيتها الشاملة لبناء الإنسان وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

 ويأتي هذا المشروع العملاق ليعكس توجه الدولة نحو توفير خدمات صحية متكاملة تضاهي المعايير العالمية، وتلبي احتياجات المواطنين داخل مصر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

رؤية متكاملة: علاج وتعليم وبحث علمي

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”, أن مدينة العاصمة الطبية لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل تقوم على فلسفة متكاملة تجمع بين:

العلاج الطبي المتخصص.

التعليم والتدريب الطبي.

البحث العلمي.

السياحة العلاجية.

وهو ما يجعل المدينة نموذجًا حديثًا للرعاية الصحية الشاملة، قادرًا على تخريج كوادر طبية مؤهلة وتقديم خدمات عالية الجودة في الوقت ذاته.

طاقة استيعابية ضخمة لخدمة ملايين المواطنين

تضم المدينة الطبية أكثر من 4 آلاف سرير موزعة بعناية لتغطية مختلف مستويات الرعاية الصحية، من بينها:

809 أسرة للرعاية المركزة

348 سريرًا للرعاية المتوسطة

2656 سريرًا للأقسام الداخلية

225 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات

120 سريرًا مخصصًا للطوارئ

190 حضّانة للأطفال وحديثي الولادة

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها لضمان جاهزية المدينة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية، بما في ذلك الحالات الحرجة والمعقدة.

18 معهدًا طبيًا متخصصًا لأول مرة في مكان واحد

من أبرز ملامح مدينة العاصمة الطبية احتواؤها على 18 معهدًا طبيًا متخصصًا في مجالات حيوية، من بينها:

أمراض القلب

الأورام

زراعة الأعضاء

الجهاز الهضمي

الكبد

الأمراض غير المعدية

ويُعد هذا التنوع في التخصصات خطوة مهمة نحو توطين أحدث أساليب العلاج داخل مصر، وتوفير بيئة متكاملة للتشخيص والعلاج والبحث العلمي.

إنجاز غير مسبوق: معهد قومي لمكافحة نواقل الأمراض

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن إنشاء أول معهد قومي لمكافحة نواقل الأمراض داخل المدينة الطبية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنظومة الصحية المصرية. 

ويهدف هذا المعهد إلى:

رصد ومكافحة الأمراض المنقولة عبر الحشرات

دعم جهود الوقاية الصحية

تعزيز الأمن الصحي القومي

ويمثل هذا المعهد إضافة استراتيجية في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وانتشار بعض الأوبئة.

تقليل العلاج بالخارج وتعزيز السياحة العلاجية

يسهم مشروع مدينة العاصمة الطبية بشكل مباشر في تقليل سفر المرضى للعلاج خارج البلاد، من خلال توفير خدمات طبية متقدمة داخل مصر. كما يفتح المشروع آفاقًا واسعة أمام السياحة العلاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة.

خطوة ثابتة نحو منظومة صحية عالمية

تعكس مدينة العاصمة الطبية رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، تضع المريض في قلب الاهتمام، وتستثمر في العنصر البشري والتكنولوجيا والبحث العلمي. 

ومع اكتمال مراحل التشغيل، من المتوقع أن تصبح المدينة صرحًا طبيًا عالميًا ونقطة تحول حقيقية في تاريخ الطب والرعاية الصحية في مصر.

