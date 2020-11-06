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فن

هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد أحمد فهمي.. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
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محمد بدران

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على تهنئة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده، إذ شاركت جمهورها ومتابعيها صورة له عبر حسابها بـ"انستجرام".

وعلقت "الزاهد"، على الصورة التي نشرتها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لافضل صديق لي"

واحتفل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زفافهما، 11 سبتمبر 2019، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى. 

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يلق إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل. 

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