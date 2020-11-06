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سيارات

كيا تطرح سيارة morning الاقتصادية الجديدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة كيا عن توسيع مبيعات بيكانتو الجديدة كليا،والتي صنفت من بين أجمل السيارات الصغيرة المخصصة في المدن ، وتأتي بيكانتو الجديدة والمعروفة باسم morning، بهيكل هاتشباك صغير مميز بطول 3 امتار و 59 سم ، وعرض 159 سم ، وارتفاع 148

كما تختلف هذه السيارة عن بيكانتو السابقة بسبب تصميم المصابيح الامامية ، والتي زودت باربع وحدات إضاءة جديدة تعمل بتقنيات LED ، وعدسة إضاءة اساسة تركز حزم  الضوء لمسافات بعيدة كما حصلت على مصابيح رجوع صغيرة خاصة من الخلف ، وممتصات صدمات امامية وخلفية جديدة أيضا ، وملحقات أنيقة من الكروم غطت العديد من عناصر الواجهة الامامية وانابيب العوادم

وجهزت السيارة بنظام مولتيميديا متطور ، ويمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس ، وبحساسات مسافات وكاميرات خلفية ، وحساسات للإضاءة والمطر ، بالإضافة إلى أنظمة تدفئة المقاعد والمقود .

ومن المفترض أن تطرح السيارة بمحركات اقتصادية، ومحركات بسعة ليتر واحد وعزم 67 حصانا، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 4 سرعات.

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