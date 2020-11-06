كيا تطرح سيارة morning الاقتصادية الجديدة

وجهزت السيارة بنظام مولتيميديا متطور ، ويمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس ، وبحساسات مسافات وكاميرات خلفية ، وحساسات للإضاءة والمطر ، بالإضافة إلى أنظمة تدفئة المقاعد والمقود .





كشفت شركة كيا عن توسيع مبيعات بيكانتو الجديدة كليا،والتي صنفت من بين أجمل السيارات الصغيرة المخصصة في المدن ، وتأتي بيكانتو الجديدة والمعروفة باسم morning، بهيكل هاتشباك صغير مميز بطول 3 امتار و 59 سم ، وعرض 159 سم ، وارتفاع 148كما تختلف هذه السيارة عن بيكانتو السابقة بسبب تصميم المصابيح الامامية ، والتي زودت باربع وحدات إضاءة جديدة تعمل بتقنيات LED ، وعدسة إضاءة اساسة تركز حزم الضوء لمسافات بعيدة كما حصلت على مصابيح رجوع صغيرة خاصة من الخلف ، وممتصات صدمات امامية وخلفية جديدة أيضا ، وملحقات أنيقة من الكروم غطت العديد من عناصر الواجهة الامامية وانابيب العوادمومن المفترض أن تطرح السيارة بمحركات اقتصادية، ومحركات بسعة ليتر واحد وعزم 67 حصانا، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 4 سرعات.