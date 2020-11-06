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ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
المسجد الحرام
المسجد الحرام
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة، من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، سيكون خطيبا للجمعة من المسجد الحرام اليوم.

وذكرت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ صالح بن محمد البدير، سيحل خطيبا على منبر المسجد النبوي.

وكشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

وأفاد مدير الإدارة صلاح العبدلي بأن الإدارة تلقت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة تنوعت ما بين (58857) بلاغ لاسلكي و(23789) مكالمة هاتفية بمتوسط (34) بلاغًا يوميًا، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًا واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.

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