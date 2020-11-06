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ديني

بالتنسيق مع المركزي للتنظيم والإدارة.. الأوقاف تنتهي من تحديث هيكلها الإداري

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن وزارة الأوقاف انتهت من تحديث هيكلها الإداري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتضمن، أهم ملامح تحديث هذا الهيكل، استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، وتضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة ، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت منذ نحو عامين مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وحصل أكثر من (283) إماما وإداريا وواعظة على رخصة الحاسب الآلي الدولية من المركز ، كما تم اعتماد المركز كأحد الجهات المانحة للرخصة الدولية المعتمدة في الحاسب الآلي ( icdl ) .

وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات ، وأخرى للتطوير المؤسسي ، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب ، وقد تم إدراج شئون الواعظات في الهيكل الجديد لأول مرة في تاريخ الوزارة ، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوي بالوزارة كمًا وكيفًا بإذن الله تعالى.

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