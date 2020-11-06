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برلمان

الدولة تضع نصب عينيها تطوير التعليم.. 8 تصريحات مهمة لرئيس البرلمان

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
في ثاني ايام عمل دور الانعقاد السادس "المنقوص"، واصل مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي وأقر (14) اتفاقية دولية، ووافق على (4) قوانين بصفة نهائية، كما وافق أيضًا على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في جميع انحاء البلاد للأسباب الامنية والصحية، وكذلك نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

واستعرض "مجلس النواب" أهم تصريحات الدكتور علي عبدالعال خلال جلستي الأحد 1 نوفمبر 2020:

1- مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

2- التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.

3- القيادة السياسية تضع نصب عينيها تطوير التعليم، ببناء مؤسسات ومنظمات تعليمية على أعلى مستوى تكنولوجي بمناهج على أحدث طراز تتماشي مع العصر الحالي.

4- افتتاح الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان وغيرها من الجامعات الأهلية التي انضمت للخدمة، يؤكد أن قطاع التعليم يتصدر أولويات الدولة لكونه قاطرة التنمية.

5- الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها لتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

6- نحيي الحكومة لالتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

7- المعلمون هم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على الاسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

8-تدني رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة سينعكس على العملية التعليمية... واثق في أن وزير التعليم لن يترك مثل هذه القضايا.
الدولة تضع نصب عينيها تطوير التعليم.. 8 تصريحات مهمة لرئيس البرلمان
الدولة تضع نصب عينيها تطوير التعليم.. 8 تصريحات مهمة لرئيس البرلمان

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