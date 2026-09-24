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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برلماني يخاطب محافظ الغربية بخطة عاجلة لإعادة ترميم مبني دار الأيتام بالمحلة بدلا من هدمه..صور

لجنة من محافظة الغربية
لجنة من محافظة الغربية
الغربية أحمد علي

تقدم النائب البرلماني محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة بطلب رسمي إلي اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بالنظر في قرار إزالة دار أيتام المحلة والسعي وراء ترميمه حفاظا علي حقوق دار رعاية الأيتام .

تحرك برلماني بالغربية 

وجاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها النائب محمود الشامي  عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة ويرافقه كل من المهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية، والنائب محمد ربيع عن دائرة مركز السنطة بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بشارع محب  «الملجأ»، للوقوف على مشكلة المبنى وقرار الإزالة المطروح بشأنه.

تظلم رسمي 

وأشار الشامي إلي تظلمه بتقديم طلب رسمي  إلى معالي اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بشأن موقف صلاحية المبنى من عدمة والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1928 م ، خاصة أن أعمال ترميمه مستمرة منذ نحو 20 عامًا على نفقة أحد رموز العمل المجتمعي، الحاج عاطف عقب الباب طوال السنوات الماضية.

تأمين مستقبل اطفال دار رعاية الأيتام 


الجدير بالذكر أن  محافظ الغربية سيعقد لقاء تعاوني  لبحث الموضوع والوصول إلى حل عاجل يحافظ على الدار ويضمن توفير المكان الآمن لأبنائنا الأطفال المقيمين بها خلال الفترة المقبلة.

اخبار محافظة الغربية لجنة دار الأيتام بالمحلة تظلم الترميم وعدم الإزالة

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