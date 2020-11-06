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حوادث

إحباط ترويج ٦ طن لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:35 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "مقطعات كبده – مقطعات لحوم – مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات مدون عليها عناوين وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص – كائن بمدينة السلام.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط ٢ طن "دواجن – مقطعات لحوم – دهون حيوانية"يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص كائن بمدينة السلام .

وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة
 على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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