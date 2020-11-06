ضبط 11 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بـ أسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمواد والأقراص المخدرة تم إلقاء القبض على 11 شخصًا ، وبحوزتهم كميات من المخدرات.
وتضمنت المضبوطات التى كانت بحوزة المتهمين ضبط كمية من البانجو تزن 3.250 كيلو جرام، و5 أسلحة نارية، و3 سلاح أبيض وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمواد والأقراص المخدرة تم إلقاء القبض على 11 شخصًا ، وبحوزتهم كميات من المخدرات.
وتضمنت المضبوطات التى كانت بحوزة المتهمين ضبط كمية من البانجو تزن 3.250 كيلو جرام، و5 أسلحة نارية، و3 سلاح أبيض وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأقرأ أيضًا| تنفيذ 825 حكما قضائيا وضبط 8 متهمين فى حملة بأسوان
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.