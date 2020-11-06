رامي ربيعه يعود لتدريبات الأهلي

يعود رامي ربيعه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي المشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها.





وحسب مصدر بالجهاز الطبي فأن رامي ربيعه سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة إستعدادًا لمسابقة كأس مصر ومواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكان ربيعه قد خضع لبرنامج تأهيلي مكثف للتخلس من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ، وتضمن البرنامج جلسات في الجيم والجري الخفيف حول الملعب





وكان ربيعة قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات .





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها 27 نوفمبر المقبل.