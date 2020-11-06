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ديني

وزير الأوقاف: التشهير بالناس على السوشيال لا يقل جرما عن تجارة المخدرات.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:39 م
السوشيال
السوشيال
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محمد شحتة
استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما يقوم به البعض على مواقع التواصل الإجتماعي من تشويه للناس والتشهير بأعراض الناس لاكتساب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الرحمة والمغفرة، بمحافظة المنوفية، أن المتاجرة بأعراض الناس سواء في الواقع أو على مواقع التواصل، لا تقل جرما عن تجارة المخدرات.

وذكر أن بعض الناس على مواقع التواصل يكتسب أموالا كثيرة بسبب المحتويات التي يقدمها، بدون تحري للحلال أو الحلال، مشددا على أن الإنسان الشريف لا يبيع دينه وكرامته مقابل حفنة من الأموال.

وأكد أن حفظ السر نبل وشرف، وإفشاؤها خيانة وخسة ووضاعة، مشددا على أن خدمة الوطن شرف كبير لمن يؤديها، فقالوا: إذا أردت أن تعرف شرف الرجل فانظر إلى حب لبلده وانتمائه إليه.

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