AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:49 م
المصلون يؤدون الجمعة
المصلون يؤدون الجمعة في المسجد الحرام
Advertisements
محمد شحتة
أدى مرتادو المسجد الحرام، صلاة الجمعة، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، ألقى خطبة الجمعة من المسجد الحرام اليوم، وكان الشيخ صالح بن محمد البدير، خطيبا على منبر المسجد النبوي.

وكشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

وأفاد مدير الإدارة صلاح العبدلي بأن الإدارة تلقت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة تنوعت ما بين (58857) بلاغ لاسلكي و(23789) مكالمة هاتفية بمتوسط (34) بلاغًا يوميًا، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًا واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.

مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور
مشهد مهيب.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطبة الجمعة من المسجد الحرام والنبوي.. بث مباشر

من يخطب الجمعة اليوم في الحرم المكي والمدني؟

16 لغة على أرض مكة.. تسهيلات جديدة للمعتمرين

خطبة الجمعة في الحرمين.. غزاوي للمسجد الحرام وآل الشيخ للنبوي

بث مباشر .. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

يحدث الآن.. المعتمرون يتوافدون إلى المسجد الحرام بالمرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

أبرزهم عثمان ديمبلي.. 5 لاعبين على أعتاب مغادرة برشلونة في الشتاء

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

عمرو سعد يخطف أنظار متابعيه في أحدث ظهور له: وقتي الخاص

مستشار الرئيس: زيادة بأعداد حالات كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة البطاطس بـ 5 وصفات

فى عيد ميلاده.. استوحِِ أناقتك من أزياء خالد سليم

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها