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محافظات

225 مركزا انتخابيا بدمياط تستعد لانتخابات النواب بـ دمياط

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت محافظة دمياط بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالمحافظة، رفع درجة الاستعداد للقصوى وتجهيز اللجان الانتخابية وتامين المقار الانتخابية على مستوى المحافظة ووضع حواجز معدنية أمام كل لجنة، في اطار الاستعداد أعلنت لانتخابات البرلمانية والمقرر انعقادها 7/8 من نوفمبر الحالى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمانية 2020  والتى تبدأ غدا السبت. 

 فعدد اللجان العامة 10، والمراكز الانتخابية 225 مركزا، واللجان الفرعية 251 لجنة، وإجمالي الناخبين 983 ألفا و947 ناخبا.
وتحركت حملات من الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن بدمياط، لتعقيم وتطهير المقرات الانتخابية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما تحركت حملات لرفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة.

من جانبه قال المهندس أحمد أبو العطا وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، انه تم توفير وسائل إضاءة تبادلية للمقرات الانتخابية وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسى. 

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، انه تم تغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طوارئ .

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وقال محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، انه تحركت حملات لإصلاح أى أعطال لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الانتخابية.

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