225 مركزا انتخابيا بدمياط تستعد لانتخابات النواب بـ دمياط

فعدد اللجان العامة 10، والمراكز الانتخابية 225 مركزا، واللجان الفرعية 251 لجنة، وإجمالي الناخبين 983 ألفا و947 ناخبا.

وتحركت حملات من الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن بدمياط، لتعقيم وتطهير المقرات الانتخابية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما تحركت حملات لرفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة.





من جانبه قال المهندس أحمد أبو العطا وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، انه تم توفير وسائل إضاءة تبادلية للمقرات الانتخابية وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسى.





وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، انه تم تغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طوارئ .





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وقال محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، انه تحركت حملات لإصلاح أى أعطال لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الانتخابية.