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تعليم

حقوق عين شمس تبدأ تسليم إسطوانات الكتب الدراسية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:00 م
ناجي عبد المؤمن عميد
ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات للحفاظ علي سلامة الطلاب.

وأشار الي انه يمكن لطلاب الشعبة العربية، توزع السيدسهات الخاصة بالكتب الدراسية بتقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية لمكتبة توزيع الكتب بجوار كافيتريا الكلية، وبالنسبة للشعبة الانجليزية يتم توزع السيديهات بجوار مدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.


وأعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ،  حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.

وأكد أن الجامعة ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: 

في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152

وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في  المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ،  وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في  المركز608 .

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