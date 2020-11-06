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رياضة

أتمنى من الله تكرارها.. موسيماني يتذكر تتويجه الأفريقي على حساب الزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بيستو موسيماني
بيستو موسيماني
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مجدي سلامة
استعاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ذكرى تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب نادي الزمالك بعدما تمكن من الفوز 3/1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

ونشر موسيماني صورا له عبر إنستجرام أثناء التتويج أمام نادي الزمالك عام 2016 وعلق عليها قائلًا: "أرجو الله أن يُعينني على تكرار هذا مرة أخرى".

ويلتقي النادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري، على ستاد برج العرب، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بعدما تمكن الثنائي من عبور الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب.

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