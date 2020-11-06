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فن

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلن الناقد الفني مجدي الطيب، إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي، ونشر صوره له عبر حسابه على فيسبوك بجهاز التنفس.


وكتب:"ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن : "الكورونا" ..دعواتكم


وهناك أكثر من فنان أعلن خلال الأيام الماضية اصابته بفيروس كورونا منهم سارة عبد الرحمن، وزينب غريب، وبسمة.


وكانت قد خرجت الفنانة بسمة عن صمتها لتكشف ملابسات إصابتها بفيروس كورونا خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


وكتبت بسمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت ايجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل. مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا اعلنت للاشخاص المحيطين بيا".


واضافت :"وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية.  شكرا للجميع".


واختتمت قائلة :"ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت أجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".

ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن : "الكورونا" ..دعواتكم

Posted by Magdy Eltayeb on Friday, 6 November 2020

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