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فن

أول تعليق لـ بسمة بعد إصابتها بكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
بسمة
بسمة
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شروق ابراهيم
خرجت الفنانة بسمة عن صمتها لتكشف ملابسات إصابتها بفيروس كورونا خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وكتبت بسمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت ايجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل. مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا اعلنت للاشخاص المحيطين بيا".

واضافت :"وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية.  شكرا للجميع".

واختتمت قائلة :"ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت أجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".

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