AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لهذا السبب| إصابة بسمة بفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن
اعلنت الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وهناك أكثر من فنان أعلن خلال الأيام الماضية اصابته بفيروس كورونا منهم سارة عبد الرحمن، وزينب غريب.

يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلى 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم "المدينة"، ووجدت اتصالا من مكتب شريف عرفة، وبعد أسبوعين من لقائها به حصلت على دور في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

عملت بعدها بسمة في فيلم "النعامة والطاووس"، وعادت إلى العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتى 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل "رمال" على قناة MBC.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا حيوان يا متخلف.. أحمد حلمي يكشف تفاصيل شخصية عاطف في فيلم الناظر

لليوم الثاني.. أحمد حلمي يتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة السعادة

إيمانها بدعم الشباب.. بسمة تشارك بأفلام مشاريع معهد السينما

بسمة تشارك متابعيها لحظات تعطل سيارتها في وسط الطريق

مع آسر ياسين.. بسمة تستعيد ذكريات أفلامها من الجونة

البرنسيسة.. بسمة تخطف الأنظار بـ إطلالة وردية.. شاهد

ترشيحاتنا

مع اقتراب فوز بايدن.. أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

لا تروح ولا تيجي.. بطاقة التموين الجديدة هتوصلك لحد البيت

جمال شعبان يحذر: البروفين قد يتسبب في دخول العناية المركزة

خالد الغندور يتحدث عن هروب فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

إثيوبيا تعلن الحرب رسميا على الانفصاليين

محمد الشامي آخر من يعلم بانتقاله للاتحاد.. ورسالته للإسماعيلي: كان نفسي أكمل | خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افحص نفسك .. 6 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بمرض السكر

مفاجأة في استخدام الكلاب للكشف عن مصابي كورونا.. صور

دراسة تثير الجدل.. اكتشاف حالات تعاني من آثار كورونا دون إصابة