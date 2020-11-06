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محافظات

محافظ القاهرة يدلي بصوته بانتخابات النواب ويتفقد سير اللجان|غدا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:07 م
محافظ القاهرة يدلي
محافظ القاهرة يدلي بصوته ويتفقد سير العملية الانتخابية
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عبد العزيز جمال
يدلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصوته في إنتخابات مجلس النواب غدا  بالمعهد الأزهري الديني بشارع السبق بحي مصر الجديدة.

ومن المقرر أن  يتفقد المحافظ عددا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية  بالجامعة العمالية   ثم لجنة مدرسة المستقبل خلف مستشفي التامين الصحي بمدينة نصر.

وكان قد أعلنت المحافظة انهاء استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي السبت والأحد القادمين.

وأكد محافظ القاهرة ان غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية قد بدأت عملها منذ أمس الخميس  لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبا موزعون علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا .

وأكد المحافظ أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .

وأضاف انه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .

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