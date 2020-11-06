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محافظات

"مياه القليوبية" تستعد لانتخابات مجلس النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:33 م
مياه القليوبية تستعد
"مياه القليوبية" تستعد لانتخابات مجلس النواب
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إبراهيم الهوارى
تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية غدا السبت وعلى مدار يومين غرفة عمليات يترأسها المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب بالشركة.


وأضاف مجاهد أن التنظيم شمل خروج العاملين بديوان عام الشركة والأفرع التابعة للإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بمحافظه القليوبية يومى 7 و8 نوفمبر بنسبة 50% لكل يوم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان بالفروع للمرور على المقار الانتخابية ونشر سيارات شفط المياه بالمحافظة تحسبًا لسقوط أمطار وللتأكد من عدم وجود أعطال مفاجئة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب بحسب عينات بصفة مستمرة، مضيفًا إلي أن الشركة توفر كافة سبل الدعم اللازمة حفاظًا على سير العملية الانتخابية.

وأعرب عن إيمانه الشديد بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركزًا انتخابيًا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي.

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