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بين الناس

الصرف الصحى بالإسكندرية تناشد المواطنين باتباع الإجراءات لتجنب الطقس السيئ

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:34 م
الاسكندرية
الاسكندرية
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مصطفى كرم
أعلنت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية عن استمرار رفع أقصى درجات التأهل والاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر خلال الفترة من الجمعة الموافق 6/11/2020 وحتى الاثنين الموافق 9/11/2020 بناء علي البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية باماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وبناء على خرائط الطقس الواردة من مركز التنبؤ بفيضان النيل وزارة الموارد المائية والرى التي تشير إلى تعرض السواحل الشمالية والوجه البحري لحاله من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء 4/11/2020 وحتى الاثنين 9/11/2020 يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة الي متوسطة وخفيفه مع العلم انه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


وأهابت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية بالمواطنين بالاتى:


 تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتى نهاية الفتره الواردة بعالية وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

 تجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

 تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

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