مدير مكتب الشرق الأوسط بـ واشنطن: وارد حدوث أعمال عنف حال فوز بايدن

قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن المرشح الرئاسي الامريكي جو بايدن يتمتع بالأفضلية والتقدم عن دونالد ترامب في ولايات عدة، منها أريزونا ونيفادا وبنسلفانيا.





وأضافت «القدسي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن جو بايدن يتقدم بفارق كبير في 4 ولايات من أصل 5 ولايات متبقية.





وتابعت مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن أعمال الفرز لا تزال مستمرة وما يعلن مجرد نتائج أولية من مراكز الاقتراع.





وأوضحت، أن من حق الرئيس ترامب قانونا اللجوء للقضاء للطعن في نتائج بعض الولايات، متابعة أنه من الوارد حدوث اعمال عنف في الولايات المتحدة الامريكية حال فوز جو بايدن.









وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية الامريكية الحالية تعتبر استثنائية ومنعطفا سياسيا خطيرا وهي الحدث الاعظم في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.