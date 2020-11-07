الاثنين.. فتح باب الحجز لـ125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الإثنين المقبل 9 /11 /2020، وحتى يوم الإثنين الموافق 7 /12 /2020، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتا ح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.



وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.





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