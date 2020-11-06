احتفالات بـ ناديي مدينتي والرحاب.. وباصات للانتقال للمقار الانتخابية

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وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد ومطهرات وذلك حرصا على سلامة الجميع ولتيسير والاسراع بعملية الادلاء بالصوت ودون أي تكدس. علما بأنه بالنسبة لنادى مدينتى سيكون ( الدخول من بوابة النادي رقم /1 ) .. بينما نادي الرحاب ( الدخول من بوابة النادي رقم 15 ) .