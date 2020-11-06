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أخبار البلد

احتفالات بـ ناديي مدينتي والرحاب.. وباصات للانتقال للمقار الانتخابية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:59 م
مدينتي
مدينتي
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احمد عبد القوى
كعادة مجموعة طلعت مصطفى العقارية فى اهتمامها الدائم براحة السكان، وتيسيرا لعملية الادلاء بالاصوات في استحقاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي تنطلق غدا السبت وتستمر حتى بعد غد الاحد نظم كل من نادي الرحاب ونادى مدينتى اجواء احتفالية السكان ، كما يتم توفير باصات لنقل من يرغب الى مقر اللجان واعادتهم عقب الادلاء باصواتهم كما سيتم سريعا تحديد ارقام اللجان للناخبين من خلال الوسائل الالكترونية.




وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد ومطهرات وذلك حرصا على سلامة الجميع ولتيسير والاسراع بعملية الادلاء بالصوت ودون أي تكدس. علما بأنه بالنسبة لنادى مدينتى سيكون ( الدخول من بوابة النادي رقم /1 ) .. بينما نادي الرحاب ( الدخول من بوابة النادي رقم 15 ) .

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