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أخبار البلد

الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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محمد غالي


أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية؛ لإجراء تحليل  PCR الخاص بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة،انه تم تخصيص 23 معملا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل PCR للمسافرين إلى الخارج، إلى جانب المعمل الرئيسي بالقاهرة.

سوهاج.. مستشفى اخميم المركزي

بني سويف.. المعمل المشترك في بني سويف

بورسعيد.. مستشفى حميات بورسعيد

جنوب سيناء.. مستشفى الطور العام

اسيوط.. مستشفى صدر اسيوط بالوليدية

الغربية.. مستشفى حميات طنطا

الاقصر.. مستشفى حميات الأقصر

البحيرة.. المعمل المشترك بدمنهور

الدقهليه.. مستشفى المنصورة الدولي

الشرقيه.. المعمل المشترك بالشرقية

الفيوم.. مستشفى الفيوم العام

المنوفيه.. مستشفى حميات شبين الكوم

القليوبية.. مستشفى حميات بنها

المنيا.. مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

الاسكندريه.. مستشفى حميات الاسكندريه

البحر الاحمر.. المعمل المشترك بالغردقه

شرم الشيخ.. مستشفى شرم الشيخ الدولي

الاسماعيليه.. مستشفى حميات الإسماعيلية

أسوان.. مستشفى حميات أسوان
الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية
الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية
الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية
الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية
الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية

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