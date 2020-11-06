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فن

حقيقة إصابة آيتن عامر بفيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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سعيد فراج - محمد نحلة

كشفت الفنانة آيتن عامر عن نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، لترد على من يدعى إصابتها.


وكتبت عبر حسابها على تويتر:"يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله وعملنا التست وطلع سلبي شكرا على السؤال، وارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا".


وكان قد أعلن الناقد الفني مجدي الطيب إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي، ونشر صوره له عبر حسابه على فيسبوك بجهاز التنفس.


وكتب:"ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن : "الكورونا" ..دعواتكم


وهناك أكثر من فنان أعلن خلال الأيام الماضية اصابته بفيروس كورونا منهم سارة عبد الرحمن، وزينب غريب، وبسمة.


وكانت قد خرجت الفنانة بسمة عن صمتها لتكشف ملابسات إصابتها بفيروس كورونا خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


حقيقة إصابة آيتن عامر بفيروس كورونا

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