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أخبار العالم

ترامب: الرئاسة الأمريكية أصبحت أكثر أهمية مع هجوم الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الجمهوري

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:07 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن "الرئاسة" أصبحت أكثر أهمية مع هجوم الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين على مجلس الشيوخ الجمهوري.

ورفعت حملة ترامب الانتخابية دعوى قضائية ضد لجنة انتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.

من جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الانتخابات الرئاسية كانت معركة "حياة أو موت"،  معربة عن ثقتها في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح "الرئيس المنتخب".

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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