بـ البينك الناعم.. سالي فؤاد تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيكية

شاركت الشيف سالي فؤاد متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عن إعجابهم في التعليقات.
وتألقت سالي فؤاد بفستان متوسط الطول باللون البينك كت، واختارت عليه حذاء باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الأكسسوارات، حيث اختارتاسورة بالون الذهبي على يديها لتكمل بها إطلالاتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..