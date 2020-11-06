رغم اتفاقهما| تأجيل صفقة انتقال عنتر من الزمالك إلى المصري.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اتفاق مسئولي المصرى البورسعيدي مع ادارة الزمالك، بشأن الحصول على خدمات محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





يأتي هذا بعد طلب على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى، الحصول على خدمات اللاعب من نادى الزمالك، إلا إنه بعد الاتفاق الشفوى الذى تم بين إدارة الناديين طلبت إدارة الزمالك تأجيل إتمام الصفقة لبضعة أيام.





فيما عرض وسطاء بين الناديين أن يتم إدخال كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى فى الصفقة وينتقل إلى نادى الزمالك مع انتقال عنتر إلى النادى البورسعيدى. إلا إن ضم نادى الزمالك للظهير التونسى حمزة المثلوثى مع تجديد عقد حازم إمام بخلاف ترشيح رجب بكار ظهير بيراميدز للانضمام إلى الأبيض قد يؤدى إلى طلب الزمالك لإتمام صفقة عنتر بمقابل مالى دون أى تبادل.



