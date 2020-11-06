AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة.. محلل سياسي: هذا الأمر يساهم في حسم جو بايدن لـ الانتخابات الامريكية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:40 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
حمزة شعيب
قال الكاتب والمحلل السياسي عمرو جوهر، إنه خلال الساعات الأخيرة حدث تغير كبير من خلال تقدم ملحوظ للمرشح جو بايدن في ولاية جورجيا وفي ولاية بنسلفانيا، حيث صوت 65% من الشعب الأمريكي بواسطة البريد وهو الأمر الذى عطل عملية فرز الأصوات.

وتابع جوهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" جو بايدن يتقدم حاليا في ولاية بنسلفانيا بحوالي 10 آلاف صوت، لافتا إلى أن فيلادلفيا تميل نفسيًا ومعنويا إلى الحزب الديمقراطي جو بايدن.

ونوه إلى إقتراب فرصة فوز جو بايدن، وهو ما جعل الجميع يتوقع اليوم أنه الرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تفوق بايدن في جوروجيا وبنسلفانيا ساهم في حسم كفة جو بايدن".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خيبة أمل كبيرة.. ترامب لن يفوز بالانتخابات الأمريكية لهذا السبب

الانتخابات الأمريكية 2020 .. فرص فوز بايدن على ترامب ترتفع بنسبة 85%

الأربعة الحاسمات.. أصوات بنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا ونيفادا تحكم مصير الانتخابات الأمريكية

جورجيا عن تقدم ترامب بالولاية: هناك 50 ألف بطاقة اقتراع لم تفرز بعد

الولاية المزعجة للرئيس.. ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 89% من الأصوات

رغم التقدم فيها.. حملة ترامب تعلن تحقيق انتصار قانوني ضد بنسلفانيا

ترشيحاتنا

نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

موقفه يختلف عن أحمد فتحي.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على رمضان صبحي

المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد نجم الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا