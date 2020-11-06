مفاجأة.. محلل سياسي: هذا الأمر يساهم في حسم جو بايدن لـ الانتخابات الامريكية

قال الكاتب والمحلل السياسي عمرو جوهر، إنه خلال الساعات الأخيرة حدث تغير كبير من خلال تقدم ملحوظ للمرشح جو بايدن في ولاية جورجيا وفي ولاية بنسلفانيا، حيث صوت 65% من الشعب الأمريكي بواسطة البريد وهو الأمر الذى عطل عملية فرز الأصوات.





وتابع جوهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" جو بايدن يتقدم حاليا في ولاية بنسلفانيا بحوالي 10 آلاف صوت، لافتا إلى أن فيلادلفيا تميل نفسيًا ومعنويا إلى الحزب الديمقراطي جو بايدن.





ونوه إلى إقتراب فرصة فوز جو بايدن، وهو ما جعل الجميع يتوقع اليوم أنه الرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تفوق بايدن في جوروجيا وبنسلفانيا ساهم في حسم كفة جو بايدن".



