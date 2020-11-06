أستاذ علاقات دولية: تصريحات ترامب سبب حدة التنافس بانتخابات الرئاسة الأمريكية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الأمريكية شهدت حدة في التنافس هذه المرة والسبب يرجع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









وتابعت نورهان الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت الإنتخابات طابع خاص، وتحديدا بعد إعلان عدم مغادرة البيت الابيض بسلام".









ولفتت إلى أن الإنتخابات الامريكية شهدت دعم من بعض الأفارقة والجماعات اللاتينية للرئيس الامريكي دونالد ترامب رغم توجه أغلبهم لدعم المرشح الجمهوري جو بايدن.









وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا طارئا بشأن سير العملية الانتخابية، وسط مؤشرات تفيد بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.









وقال ترامب في بيان إنه سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن عملية الانتخابات لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتهم.









وتابع ترامب في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".