AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علاقات دولية: تصريحات ترامب سبب حدة التنافس بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الأمريكية شهدت حدة في التنافس هذه المرة والسبب يرجع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وتابعت نورهان الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر  قناة "إكسترا نيوز": "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت الإنتخابات طابع خاص، وتحديدا بعد إعلان عدم مغادرة البيت الابيض بسلام".


ولفتت إلى أن الإنتخابات الامريكية شهدت دعم من بعض الأفارقة والجماعات اللاتينية للرئيس الامريكي دونالد ترامب رغم توجه أغلبهم لدعم المرشح الجمهوري جو بايدن.


وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا طارئا بشأن سير العملية الانتخابية، وسط مؤشرات تفيد بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.


وقال ترامب في بيان إنه سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن عملية الانتخابات لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتهم.


وتابع ترامب في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايدن: إدارة ترامب رفعت الراية البيضاء أمام فيروس كورونا

طارق فهمي: استطاع بايدن استمالة اليهود وأمريكا اللاتينية ونسبتهم ستكون حاسمة..فيديو

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

أحمد مجدي: المرشح الديمقراطي جو بايدن الأقرب لرئاسة أمريكا .. فيديو

أحمد مجدي: ترامب لن يستسلم بسهولة.. ووسائل الإعلام تنتقد تصريحاته بشدة.. فيديو

مراقبة للانتخابات الأمريكية تؤكد حدوث تزوير لـ صالح بايدن.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

الفيروس تطور .. تاج الدين: فترة حضانة كورونا أصبحت تزيد عن 14 يوما .. فيديو

تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية

بسبب صورة سيلفي.. سيدة تكتشف خيانة حبيبها وتنتقم منه بـ فيديو على تيك توك

أخبار الفن | كورونا يهاجم الوسط الفني مجددا.. سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت