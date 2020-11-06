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الشرقية: 1597 لجنة فرعية و8 عامة مستعدة لاستقبال الناخبين غدا وبعد غد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك كتلة تصويتية كبيرة في المحافظة، من خلال 1597 لجنة فرعية و8 لجان عامة، كما لدينا 246 مرشحا يتنافسون على 42 مقعدا.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" الذاع على قناة "دي إم سي"، حاليا يتم المرور على اللجان من أجل الأطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية للمحافظة على الناخبين، وأيضا للتأكد من التأمين الخاص باللجان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة يتواجد بها كل ممثلي الجهات، سواء مندوبين أو مسؤولين، وذلك لتلقي أي شكاوى أو مشاكل، ولتلقي الإحصائيات الخاصة بنسبة الإقبال من الناخبين.

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