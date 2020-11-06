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رياضة

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:45 م
أروابارينا
أروابارينا
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتذر عن تدريب نادي بيراميدز بعد أن اتفق مع مسئولي النادي على التوقيع لهم.

وبحسب قناة " الشارقة" الإماراتية، فأن أروابارينا كان قد اتفق بشكل نهائي على تدريب نادي بيراميدز خلفًا للكرواتي المقال أنتي تشاتشيتش، إلا أن أحد أندية دوري الخليج العربي" الدوري الإماراتي" الكبيرة، قد قدمت له عرضًا لتدريب الفريق.

وأشارت القناة، بأن ناديا سعوديا أيضًا عرض على أروابارينا تدريب الفريق، إلا أن المدرب يفضل التعاقد مع النادي الإماراتي."

وكان مقررًا أن يقوم نادي بيراميدز بتقديم مدربه الجديد أمس الخميس، إلا أنه قام بتأجيل ذلك لأجل غير مسمى بحجة تعذر سفر المدرب الجديد والقدوم لمصر.

وارتبط أروابارينا بتدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب السابق للفريق رينيه فايلر، وكذلك تدريب الزمالك قبل تعيين باتشيكو مدرب الفريق الحالي.

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