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خبير يكشف شرطا في محرك السيارة قبل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:05 م
تحويل غاز
تحويل غاز
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن ملف الغاز لم يأخذ الاهتمام الكبير، فالوزيرة تحدثت عن 2 مليون يريدون تحويل إلى العمل بالغاز، رغم أننا كنا نمتلك مبادرة من رئيس الوزراء بتحويل 150 سيارة للغاز، فلدينا 450 ألف سيارة تعمل بالغاز، وحتى يكون لدينا أكثر من 1.5 مليون سيارة بالغاز، كان لابد من مبادرة أو تصور من وزارة البترول، فنحن نحتاج 9 ملايين ساعة عمل.

وأضاف خلال برنامج المصرى أفندى على القاهرة والناس، مع محمد على خير، إننا نحتاج إلى أجندة من كافة الوزارات، فكل 1000 عربية تحتاج إلى محطة تمويل غاز، ولدينا 208 محطات فى مصر تكفي السيارات الموجودة.

وأردف عسكر، الدولة لديها 3 تريليون غاز طبيعى بعد اكتشاف حقل ظهر، وأيضا لابد أ، يعرف المواطن أن الغاز الطبيعى أوفر، فالمحرك لابد أن تكون كفاءته أكثر من 70 %، وأيضا لدينا نوعين من الأدخنة يخرجون من السيارات، فالأسود معناه أن هناك استهلاك بنزين كبير، ودخان ثانى أبيض ناصع.

وأكد، لا بد من وجود أعداد كافية من الفنيين، ونحتاج 3705 فنى مؤهل، ولذلك لابد من وضع خطة وتصور ، والدولة تعمل على قدم وساق فى زيادة عدد المحطات، فالبنية التحتية الأهم، وأيضا قطع الغيار لا بد أن تتوفر.

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