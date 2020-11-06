خبير يكشف شرطا في محرك السيارة قبل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي

قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن ملف الغاز لم يأخذ الاهتمام الكبير، فالوزيرة تحدثت عن 2 مليون يريدون تحويل إلى العمل بالغاز، رغم أننا كنا نمتلك مبادرة من رئيس الوزراء بتحويل 150 سيارة للغاز، فلدينا 450 ألف سيارة تعمل بالغاز، وحتى يكون لدينا أكثر من 1.5 مليون سيارة بالغاز، كان لابد من مبادرة أو تصور من وزارة البترول، فنحن نحتاج 9 ملايين ساعة عمل.





وأضاف خلال برنامج المصرى أفندى على القاهرة والناس، مع محمد على خير، إننا نحتاج إلى أجندة من كافة الوزارات، فكل 1000 عربية تحتاج إلى محطة تمويل غاز، ولدينا 208 محطات فى مصر تكفي السيارات الموجودة.





وأردف عسكر، الدولة لديها 3 تريليون غاز طبيعى بعد اكتشاف حقل ظهر، وأيضا لابد أ، يعرف المواطن أن الغاز الطبيعى أوفر، فالمحرك لابد أن تكون كفاءته أكثر من 70 %، وأيضا لدينا نوعين من الأدخنة يخرجون من السيارات، فالأسود معناه أن هناك استهلاك بنزين كبير، ودخان ثانى أبيض ناصع.



