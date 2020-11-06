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رياضة

في عشر دقائق .. الباطن يفوز على أبها بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:16 م
لقطة من مباراة أبها
لقطة من مباراة أبها والباطن السعودي
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مجدي سلامة
نجح فريق الباطن في الفوز بثلاثية نظيفة في عشر دقائق فقط على فريق أبها ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 81 ثم جاء فابيو أبرو بهدف ثاني في الدقيقة 87 ثم يأتي يوسف الجبلي ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 90 قبل لحظات من نهاية اللقاء.

ليعلن تفوق فريق الباطن السعودي على أبها بثلاثية نظيفة في عشر دقائق فقط ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

على الجانب الأخر فاز فريق الهلال على الإتفاق بهدفين نظيفين ، بينما تعادل فريق إتحاد جدة مع التعاون بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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